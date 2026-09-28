Как сообщила корреспондентка 24 Канала, под ударом оказались Киевский и Салтовский районы города. Два КАБа попали в частный сектор. Еще один попала непосредственно в жилой дом в Салтовском районе. По предварительным данным, это была именно авиабомба. Рассматривается также версия с барражирующим боеприпасом "Бандероль".

Каковы последствия удара по Харькову?

Как рассказала корреспондентка,, эпицентр взрыва находился между вторым и третьим этажами, где буквально обрушились конструкции. По всему дому выбиты окна, а местами и рассыпаны стены. Уже на месте установили специальные конструкции, чтобы дом не развалился.

Самое главное, что удалось избежать жертв. Под завалами дома никого не нашли. На данный момент известно о 35 пострадавших в Салтовском районе, среди которых 10 детей.

Жильцы дома были шокированы таким ударом. Момент взрыва вспомнила жительница, которая полтора года назад переехала сюда из Краматорска. На днях к ним как раз приехали в гости родители.

Посыпалось стекло. Видим столб дыма. Дети были в другой комнате. Мы смогли выйти из квартиры. Слава Богу, дверь не заклинило,

– рассказала одна из жительниц дома.

Россия нанесла удар КАБами по Харькову: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что недавно Россия нанесла атаку FPV-дроном по стадиону "Металлист". Под атакой оказалось одно из офисных помещений арены.