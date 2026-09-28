Як розповіла кореспондентка 24 Каналу, під ударом опинилися Київський та Салтівський райони міста. Два КАБи вдарили по приватному сектору. Ще один влучив безпосередньо в житловий будинок у Салтівському районі. За попередніми даними, це була саме керована авіабомба. Розглядають ще версію з баражувальним боєприпасом "Бандероль".

Які наслідки удару по Харкову?

Як розповіла кореспондентка, епіцентр вибуху був між другим та третім поверхами, де буквально обвалилися конструкції. По всьому будинку вибиті вікна, а подекуди й зруйновані стіни. Вже на місці встановили спеціальні конструкції, аби будинок не розвалився.

Найважливіше, що вдалося уникнути жертв. Під завалами будинку нікого не знайшли. Наразі відомо про 35 постраждалих у Салтівському районі, серед яких аж 10 дітей.

Мешканці будинку були шоковані таким ударом. Момент вибуху пригадала жителька, яка півтора року тому переїхала сюди з Краматорська. Днями до них якраз приїхали в гості батьки.

Посипалося скло. Бачимо стовп диму. Діти були в іншій кімнаті. Ми змогли вийти з квартири. Слава Богу, двері не заклинило,

– розповіла одна з мешканок будинку.

Росія вдарила КАБами по Харкову: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, нещодавно Росія вдарила FPV-дроном по стадіону "Металіст". Під атакою опинилося одне з офісних приміщень арени.