Самая длинная воздушная тревога: россияне массово обстреляли Харьковскую область

Российские военные продолжают терроризировать Харьковскую область. Обстрелы Харьковщины продолжаются фактически непрерывно, а воздушные тревоги постоянно сменяют друг друга.

За минувшие сутки на Харьковщине зафиксировали ряд российских ударов, в результате которых пострадали три человека. Подробнее о сложной ситуации в области рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Добавим, что накануне оккупанты попали в железную дорогу на выезде из Харькова.

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Непрерывные обстрелы Харьковской области

Понедельник, 22 июля, выдался нелегким для Харьковщины. Россияне ночью обстреляли Дергачи. Мощный ракетный удар слышали в отдаленных районах Харькова. Как удалось выяснить экспертам, оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М". Собственно, за прошедшую неделю россияне серьезно увеличили применение этих ракет по Харьковской области.

Эксперты указывают, что эти ракеты часто датированы 2024 годом. То есть россияне сразу "с колес" забирают ракеты и ими обстреливают украинские города.

Мишенью оккупантов в Дергачах стала начальная школа. Кроме того, накануне россияне попали в учебное заведение в Казачьей Лопани, что также на Харьковщине.

Позже ночью 22 июля российские военные ударили по селу Русская Лозовая, повредив жилые дома. Уже утром обстреляли также села Сеньково и Подолы Купянского района Харьковской области. В результате этого ранены две женщины. От утренних ударов пострадало фермерское хозяйство в Изюмском районе. Также известно о раненом мужчине.

Стоит также добавить, что 21 июля на Харьковщине зафиксировали самую длинную тревогу, которая длилась 1 сутки 14 часов 16 минут. После ее завершения ночью – началась новая, которая продолжается до сих пор – уже более 14 часов.

Заметим, что ночью 22 июля оккупанты также нанесли удар по Харьковскому району. Вероятно, из РСЗО "Торнадо-С".