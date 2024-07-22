За минулу добу на Харківщині зафіксували низку російських ударів, внаслідок яких постраждало троє осіб. Детальніше про складну ситуацію в області розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Додамо, що напередодні окупанти влучили у залізницю на виїзді з Харкова.

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Безперервні обстріли Харківської області

Понеділок, 22 липня, видався нелегким для Харківщини. Росіяни вночі обстріляли Дергачі. Потужний ракетний удар чули у віддалених районах Харкова. Як вдалося з'ясувати експертам, окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М". Власне, за минулий тиждень росіяни серйозно збільшили застосування цих ракет по Харківській області.

Експерти вказують, що ці ракети часто датовані 2024 роком. Тобто росіяни одразу "з коліс" забирають ракети та ними обстрілюють українські міста.

Мішенню окупантів в Дергачах стала початкова школа. Крім того, напередодні росіяни поцілили у навчальний заклад в Козачій Лопані, що також на Харківщині.

Пізніше вночі 22 липня російські військові вдарили по селі Руська Лозова, пошкодивши житлові будинки. Вже вранці обстріляли також села Сенькове та Подоли Купʼянського району Харківської області. Внаслідок цього поранено дві жінки. Від ранкових ударів постраждало фермерське господарство в Ізюмському районі. Також відомо про пораненого чоловіка.

Варто також додати, що 21 липня на Харківщині зафіксували найдовшу тривогу, яка тривала 1 добу 14 годин 16 хвилин. Опісля її завершення вночі – почалася нова, яка триває й досі – уже понад 14 годин.

Зауважимо, що вночі 22 липня окупанти також завдали удару по Харківському району. Ймовірно, з РСЗВ "Торнадо-С".