Про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного.

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Наразі повітряна тривога охопила 4 регіони на сході України, окрмім Харківщини, де тривога триває вже майже півтори години.

Обстріл з РСЗВ

Згодом у телеграм-канал з'явилась інформація, що вибух прогримів близько 1:00 в районі села Руські Тишки Харківського району, а "пуск був з району Бєлгорода".

Припустили, що росіяни можуть бити з РСЗВ "Торнадо-С" – це тсистема подібна на HIMARS, але зроблена в СРСР.

Загроза балістики

Водночас у Повітряних силах попередили о 1:09 про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

Відбій загрози застосування балістичного озброєння оголосили орієнтовно о 01:44. Втім триває загроза застосування авіаційних засобів ураження для Харківської та Донецької областей.