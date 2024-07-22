Про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного.
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Наразі повітряна тривога охопила 4 регіони на сході України, окрмім Харківщини, де тривога триває вже майже півтори години.
Обстріл з РСЗВ
Згодом у телеграм-канал з'явилась інформація, що вибух прогримів близько 1:00 в районі села Руські Тишки Харківського району, а "пуск був з району Бєлгорода".
Припустили, що росіяни можуть бити з РСЗВ "Торнадо-С" – це тсистема подібна на HIMARS, але зроблена в СРСР.
Загроза балістики
Водночас у Повітряних силах попередили о 1:09 про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння оголосили орієнтовно о 01:44. Втім триває загроза застосування авіаційних засобів ураження для Харківської та Донецької областей.