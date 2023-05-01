С каждым днем наши военные все более умело применяют установки ПВО. Именно поэтому в ночь на 1 мая не зафиксировано прилетов на территории Киева, Хмельницкого и области.

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"Попаданий нет"

Собственно, в Хмельницкой ОВА поблагодарили всех, кто держит небо над Украиной, констатировав, что попаданий по объектам инфраструктуры города и региона – нет.

Ночью во время воздушной тревоги в отдельных общинах области наши жители могли слышать звуки взрывов. Это работа сил ПВО,

– говорится в сообщении.

Отметим, что тревога в Хмельницкой области раздалась около 04:10. Местные услышали взрывы от работы противовоздушной обороны уже через час, а об отбое опасности сообщили около 06:30.

Ночная массированная атака

Важно каждый раз подчеркивать, что российские оккупанты – террористы и не дают покоя украинцам, даже когда те спят. Собственно, в ночь на 1 мая прошла очередная массированная ракетная атака.

Взрывы раздавались в Киевской, Днепропетровской, Харьковской и других областях. Однако в большинстве своем они были вызваны работой Сил ПВО.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего враг запустил по нашему государству 18 ракет. Из них удалось сбить 15.

Известно, что оккупанты использовали для атак девять Ту-95 из района Оленегорск, что в Мурманской области.

Также захватчики поднимали в небо два Ту-160 в районе Каспийского моря.

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Очевидно, рано или поздно, но все оккупанты, причастные к военным преступлениям против Украины, будут привлечены к ответственности. И в этом уже не сомневается никто в Киеве и никто среди представителей международного сообщества.

Кстати, в апреле глава Офиса Генерального прокурора Андрей Костин констатировал, что задокументировано около 80 тысяч преступлений захватчиков на наших землях. К сожалению, с каждым днем эта цифра только растет.