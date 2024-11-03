В Хмельницкой области ночью гремели взрывы: есть повреждения, вспыхнул пожар

В ночь на 3 ноября россияне атаковали ударными беспилотниками Хмельницкую область. Из-за этого в одном из мест произошло возгорание.

В регионе работала противовоздушная оборона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.

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Какие последствия атаки для Хмельницкой области

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", на территории области силы ПВО уничтожили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед",

– говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате атаки произошло возгорание хозяйственного помещения. Пожар, к счастью, уже удалось ликвидировать. Пока никакой информации о погибших или пострадавших обнародовано не было, обращения от граждан, как говорит Тюрин, также не получали.

Заметим, воздушную тревогу на территории Хмельницкой области объявили еще накануне в 23:53. Сигнал отбоя местные услышали ориентировочно в 02:03.

Где еще есть повреждения

Ночью в селе Черниговского района осколки "Шахеда" попали в двухэтажный многоквартирный дом. Повреждены окна и двери, фундамент и кровля. Горела хозяйственная постройка, расположенная рядом, повреждены машины. К счастью, люди не пострадали.

В то же время на Киевщине попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. В 5 районах фиксируются повреждения в результате падения обломков сбитых целей.