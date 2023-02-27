Оккупанты атаковали Хмельницкий дронами: есть погибший и раненые, возникли пожары

Россияне в очередной раз атаковали Украину БпЛА иранского производства. В частности, были прилеты на территории Хмельницкой области, в результате чего вспыхнул пожар и есть жертвы.

Заметим, что захватчики решили обстрелять украинские города дронами прямо ночью, когда все спали. Ситуацию в Хмельницкой области по состоянию на утро 27 февраля прокомментировали городской глава областного центра Александр Симчишин и руководитель ОВА Сергей Гамалия.

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Что известно об этой атаке на Хмельницкий

Как отметили в издании "Суспільне", по состоянию на 03:15 жители Хмельницкого и области слышали три взрыва. Мэр города назвал этот обстрел еще одним террористическим актом России и констатировал, что враг использовал для этого беспилотники.

Сейчас известно об 1 погибшем и 4 раненых. Поврежден ряд зданий. Продолжается тушение пожаров (по состоянию на 07:30 – 24 Канал),

– говорится в заявлении.

Кроме того, эту информацию подтвердил глава ОВА Гамалий. Он уточнил, что пострадали именно гражданские дома.

Сколько дронов запустили оккупанты по Украине

Утром в Генеральном штабе ВСУ констатировали, что враг выпустил по украинским городам в ночь на 27 февраля 14 БпЛА. По предварительной информации, 11 из них удалось сбить системы противовоздушной обороны.

Кроме того, вечером 26 февраля глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус писал о том, что в небе над областью было зафиксировано "Шахиды". Однако он также заверил, что ПВО успешно отработали по этим воздушным целям.

В то же время в Киевской ГВА отметили, что в воздушном пространстве над столицей было ликвидировано 9 российских беспилотников. Там акцентировали, что оккупанты осуществляли эту атаку двумя волнами, чтобы истощить систему противовоздушной обороны.

Следует напоследок сказать, что в общей сложности тревога в Киеве и других городах в эту ночь длилась около 5 часов. Это еще одно свидетельство того, что Россия – это террористическое государство. Путин готов своими дронами от Ирана убивать украинцев даже тогда, когда они невинно спят.



Как распознать иранские беспилотники / Картинка 24 Канала