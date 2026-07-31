Об этом в эфире 24 Канала сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, добавив, что на месте, в частности, работают сотрудники ГСЧС, Нацполиции и СБУ.

Взрывы в Хмельницком: повреждены многоэтажные дома

Информация о пострадавших и погибших среди гражданского населения, по словам Тюрина, не поступала. Патрульная полиция оповестила через громкоговорители жителей близлежащих жилых домов о необходимости находиться в укрытиях.

Произошло чрезвычайное происшествие в Хмельницкой области. Что касается причин и предпосылок, то для их установления будут работать все необходимые уполномоченные органы. Поэтому пока комментировать не могу, есть разные версии и догадки. Чтобы не строить предположений, дождемся официальной версии,

– заявил Тюрин.

Начальник Хмельницкой ОВА рассказал, что в результате чрезвычайной ситуации поврежден ряд многоэтажных домов. По его словам, взрывной волной там выбило окна. Также пострадали несколько заведений, в частности объект областной коммунальной собственности.

По состоянию на 17:30 активно и масштабно развернуты силы ГСЧС, осуществляется обход дворов дачного массива, где расположены частные домовладения, чтобы собрать все, что попало во двор или в дом через окно, чтобы ни дети, ни взрослые не подвергались потенциальной опасности. Работа продлится до сумерек, чтобы люди могли безопасно вернуться в свои дома,

– отметил Тюрин.

Он уточнил, что этот процесс проходит в соответствии с протоколом в светлое время суток. Поэтому, если сегодня сотрудники ГСЧС не успеют завершить его до наступления темноты, работа продолжится и завтра.

О последствиях взрывов в Хмельницком: смотрите в видео

Напомним, в Офисе генпрокурора сообщили, что на военном полигоне в Хмельницком произошла детонация боеприпасов. По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 11:55. В результате происшествия четверо военнослужащих получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение. Степень тяжести полученных травм устанавливается. В настоящее время также отсутствует связь с несколькими военными, которые находились на месте происшествия.



Правоохранители проводят допросы командования и военнослужащих этой воинской части. Возбуждено уголовное дело.