"Весело однако": как в Крыму реагируют на взрывы и ракеты в небе

В оккупированном россиянами Крыму сегодня, 30 октября, и утром, и в обед раздавались взрывы. Очевидцы достаточно однозначно реагировали на "хлопок", хотя и должны привыкнуть уже за время войны.

В сети распространили видео момента взрывов на полуострове. Закадровые голоса комментируют "хлопок" и не скрывают эмоции.

Смотрите также В Севастополе слышали воздушную тревогу и взрывы: Крымский мост снова перекрывали

"Весело, однако, да...", – говорит свидетельница. Она зафиксировала черный дым над Севастополем, возникший уже после вероятного "прилета".

К слову, на видео также слышны звуки сирен.

В телеграм-каналах пишут о возможных "прилетах" по аэродрому в Новофедоровке и в районе Стрелковой бухты.

Также сообщают и о дыме у входа в морвокзал в Севастополе.

В свою очередь местные "власти" заявляют, что над Севастополем якобы сбили "две воздушные цели".

"Ой, пошла!"

Также местные жители Севастополя нервно снимают ракеты в небе.

"Ой, пошла", – это собственно о ракете в небе над оккупированным городом. Направление ее не указывают, об этом надеемся впоследствии услышать в сводке Генштаба по поводу потерь россиян.

Очевидцы зафиксировали ракету в небе над Севастополем: видео

В то же время оккупационные власти успокаивают, что все под контролем. Там говорят, что все службы готовы к возможным атакам. Хотя еще утром там отмечали, что опасности нет, а дроны обещали сбить еще на подлете.

"В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности", – заверил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Впрочем, в Кремле все-таки более разговорчивы: во вражеском ведомстве обвинили во взрывах в оккупированном Крыму Украину. Но не обошлось и без лживой хвастливости. Там заявили, что "пресекли попытку атаки" и, мол, сбили якобы 8 ракет "Storm Shadow".

Главное о "хлопке" в Крыму сегодня