Планы могут быть уже на столе: насколько вероятны дальнейшие удары по Ирану

В ночь на 29 января по военным объектам Ирана были нанесены удары. Планы дальнейших ударов вполне могут быть уже на столе.

Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Заинтересованных в ударах по Ирану много, но ответ все знают.

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Вполне возможно, что еще будут удары

Данилов рассказал, что вполне возможно, что еще последуют новые удары по иранским военным объектам. Это была самая масштабная атака не только на ядерные объекты, но и на объекты с ракетами и БпЛА. В предыдущие годы за весь год было 1 – 2 удара, а здесь за один день от 5 до 14 ударов по разным данным.

Это делал Израиль, но получал разрешение и согласовывал это с союзниками, в первую очередь с США. Это при том, что отношения между Иерусалимом, персонально между Нетаньяху и администрацией Байдена, довольно прохладные. Иранцы смогли перейти красные линии настолько, что мы теперь не можем исключать дальнейших ударов.

– отметил заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Он добавил, что подобные операции, правда, готовятся месяцами, а то и годами. Это огромная работа разведывательных служб. Однако Ирану показали, что теперь будут атаки по его территории, потому что он надоел многим странам, в своем регионе он воевал фактически со всеми.

Данилов о том, насколько вероятны дальнейшие удары по Ирану: смотрите видео

Следующие удары могут быть ракетами

По словам заместителя директора Центра ближневосточных исследований, мы уже увидели военный вариант ответа Ирану. Дальнейшие могут быть с применением американских ракет. Это будут удары по объектам связанным с ядерной программой, которой иранцы так любят кичиться на разных видео штольнями, шахтами.

"Иранцы допустили очень большую ошибку. Они могли бы уклоняться и дальше, проводить ту же политику тысячи маленьких порезов и тихонько продвигаться к своей цели. Они очень неправильно оценили силы после вторжения России, считая, что та что-то несомненно выиграет, и это их шанс получить большой приз в новом мире", – заметил Данилов.

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