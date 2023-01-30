Об этом 24 Каналу сказал авиационный эксперт Богдан Долинце. Он отметил, что уровень повреждений пока сложно оценить.
К теме Ирану дали понять, что за сотрудничество с Москвой будет жесткое наказание, – военный эксперт
Чем атаковали базы в Иране
Авиационный эксперт рассказал, что по уже известным фактам понятно, что есть две составляющие по поводу военных объектов Ирана:
- первая составляющая – были удары ракетами, которые привели к существенным разрушениям, в частности нефтеперерабатывающим комплексам,
- вторая составляющая – на местах разрушений были найдены останки небольших дронов-камикадзе.
Это можно назвать массированной атакой разными видами вооружения. В частности, били по объектам военной инфраструктуры – производству ракет и дронов, а также по топливно-энергетическому комплексу,
– заявил Долинце.
Почему не все фабрики по производству дронов повреждены? Специалист объясняет, что часто оборонные заводы строят с защищенными условиями – некоторые цеха могут находиться под землей.
Кроме того, как добавил эксперт, производство может сконцентрироваться не в одной точке, отдельные части могут производиться на других предприятиях.
Долинце проанализировал взрывы на военных складах в Иране: видео
Что известно о взрывах на военных объектах Ирана
- Ночью 29 января в Иране беспилотники атаковали их оборонный комплекс. Официальные лица Ирана заявили, что якобы страна предотвратила попытке атаки 3 небольших квадрокоптера на фабрику боеприпасов в городе Исфахан у участка, принадлежащего Иранскому центру космических исследований (на него наложены санкции из-за работы над программой баллистических ракет).
- Взрывы в Иране раздались в нескольких городах. В Исфахане беспилотники атаковали один из центров производства боеприпасов Минобороны страны. Масштабный пожар вспыхнул на заводе по переработке нефти в промышленном районе Салими в городе Азаршахр.
- Также сообщили о взрывах в городе Хой на северо-западе Ирана. Кроме того, есть информация о взрывах на военных базах в Хамадане и Карадже.
- Затем на эту новость отреагировали в Офисе Президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк лаконично констатировал, что "Украина предупреждала Тегеран", хоть и деталей этого инцидента не озвучил.
- Издание Jerusalem Post сообщило, что эта атака беспилотников по Ирану повлекла за собой немалые повреждения предприятий. Несмотря на заявления Тегерана о том, что "повреждения мастерских минимальны" в результате атаки дронов, Jerusalem Post так не считает.