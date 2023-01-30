Об этом 24 Каналу сказал авиационный эксперт Богдан Долинце. Он отметил, что уровень повреждений пока сложно оценить.

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Чем атаковали базы в Иране

Авиационный эксперт рассказал, что по уже известным фактам понятно, что есть две составляющие по поводу военных объектов Ирана:

первая составляющая – были удары ракетами , которые привели к существенным разрушениям, в частности нефтеперерабатывающим комплексам,

, которые привели к существенным разрушениям, в частности нефтеперерабатывающим комплексам, вторая составляющая – на местах разрушений были найдены останки небольших дронов-камикадзе.

Это можно назвать массированной атакой разными видами вооружения. В частности, били по объектам военной инфраструктуры – производству ракет и дронов, а также по топливно-энергетическому комплексу,

– заявил Долинце.

Почему не все фабрики по производству дронов повреждены? Специалист объясняет, что часто оборонные заводы строят с защищенными условиями – некоторые цеха могут находиться под землей.

Кроме того, как добавил эксперт, производство может сконцентрироваться не в одной точке, отдельные части могут производиться на других предприятиях.

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