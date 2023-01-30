Про це 24 Каналу сказав авіаційний експерт Богдан Долінце. Він зазначив, що рівень пошкоджень наразі складно оцінити.

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Чим атакували бази в Ірані

Авіаційний експерт розповів, що за вже відомими фактами зрозуміло, що є дві складові щодо влучання по військових об'єктах Ірану:

перша складова – були удари ракетами , які призвели до суттєвих руйнувань, зокрема нафтопереробних комплексів,

, які призвели до суттєвих руйнувань, зокрема нафтопереробних комплексів, друга складова – на місцях руйнувань були знайдені рештки невеликих дронів-камікадзе.

Це можна назвати масованою атакою різними видами озброєння. Зокрема, били по об'єктах військової інфраструктури – виробництву ракет та дронів, а також по паливно-енергетичному комплексу,

– заявив Долінце.

Чому не всі заводи з виробництва дронів пошкоджені? Фахівець пояснює, що часто оборонні заводи будують з дещо захищеними умовами – деякі цехи можуть перебувати під землею.

Крім того, як додав експерт, виробництво може концентруватися не в одній точці, окремі частини можуть виготовляти на інших підприємствах.

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