Про це 24 Каналу сказав авіаційний експерт Богдан Долінце. Він зазначив, що рівень пошкоджень наразі складно оцінити.
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Чим атакували бази в Ірані
Авіаційний експерт розповів, що за вже відомими фактами зрозуміло, що є дві складові щодо влучання по військових об'єктах Ірану:
- перша складова – були удари ракетами, які призвели до суттєвих руйнувань, зокрема нафтопереробних комплексів,
- друга складова – на місцях руйнувань були знайдені рештки невеликих дронів-камікадзе.
Це можна назвати масованою атакою різними видами озброєння. Зокрема, били по об'єктах військової інфраструктури – виробництву ракет та дронів, а також по паливно-енергетичному комплексу,
– заявив Долінце.
Чому не всі заводи з виробництва дронів пошкоджені? Фахівець пояснює, що часто оборонні заводи будують з дещо захищеними умовами – деякі цехи можуть перебувати під землею.
Крім того, як додав експерт, виробництво може концентруватися не в одній точці, окремі частини можуть виготовляти на інших підприємствах.
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Що відомо про вибухи на військових об'єктах Ірану
- Вночі 29 січня в Ірані безпілотники атакували їхній оборонний комплекс. Офіційні особи Ірану заявили, що нібито країна запобігла спробі атаки 3 невеликих квадрокоптерів на фабрику боєприпасів у місті Ісфахан біля ділянки, що належить Іранському центру космічних досліджень (на нього накладені санкції через роботу над програмою балістичних ракет).
- Вибухи в Ірані пролунали у декількох містах. В Ісфахані безпілотники атакували один із центрів виробництва боєприпасів Міноборони країни. Масштабна пожежа спалахнула на заводі з переробки нафти в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.
- Також повідомили про вибухи у місті Хой на північному заході Ірану. Крім того, є інформація про вибухи на військових базах в Хамадані та Караджі.
- Згодом на цю новину відреагували в Офісі Президента України. Радник глави ОП Михайло Подоляк лаконічно констатував, що "Україна попереджала Тегеран", хоча й деталей цього інциденту не озвучив.
- Видання Jerusalem Post повідомило, що це атака безпілотників по Ірану спричинила чималі пошкодження підприємств. Попри заяви Тегерану про те, що "пошкодження майстерень мінімальні" внаслідок атаки дронів, Jerusalem Post так не вважає.