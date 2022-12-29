Вероятно, россиянам нужно было показать наличие ПВО. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Россияне хотели похвастаться ПВО

Свитан объяснил это тем, что пока нет информации о некоторых попаданиях на "Энгельсе". Так что пока не будет спутниковых снимков – неизвестно, что действительно произошло на российской авиабазе.

Так, российская система противовоздушной обороны вроде бы сработала по какому-то нераспознанному объекту. Итак, наконец-то она появилась у россиян.

Это может иметь в какой-то степени информационную цель для того, чтобы осветить наличие самой системы ПВО,

– заметил военный эксперт.

По его словам, подобное уже происходило в оккупированном Крыму. Тогда после взрывов на авиабазе в Саках и уничтожения нескольких российских самолетов местная ПВО начала "информационно-медийную работу", чтобы показать, что она есть.

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Взрывы в Энгельсе: что известно