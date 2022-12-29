Ймовірно, росіянам треба було показати наявність ППО. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Цікаво Над Енгельсом росіяни могли збити свій же Су-27, – росЗМІ

Росіяни хотіли похизуватися ППО

Світан пояснив це тим, що наразі немає інформації щодо певних уражень на "Енгельсі". Тож поки не буде супутникових знімків – невідомо, що дійсно відбулося на російській авіабазі.

Так, російська система протиповітряної оборони начебто спрацювала по якомусь нерозпізнаному об'єкту. Отже, нарешті вона таки з'явилася у росіян.

Це може мати якоюсь мірою інформаційну мету для того, щоб висвітлити наявність самої системи ППО,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, подібне вже відбувалося в окупованому Криму. Тоді після вибухів на авіабазі в Саках та знищення кількох російських літаків місцева ППО почала "інформаційно-медійну роботу", щоб показати, що вона таки є.

Світан прокоментував вибухи на "Енгельсі": дивіться відео

Вибухи в Енгельсі: що відомо