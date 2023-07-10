Ракеты по Крымскому мосту и Ростову: Россия обвинила Украину в атаке неожиданным оружием

Накануне было очень неспокойно во временно оккупированном Крыму, а также в Ростове-на-Дону. А все потому, что около полудня 9 июля их посетила немалая группа "хлопка".

Понятно, что в России уже успели найти украинский след. Более того, заявили о том, что наше государство для атаки по стране-агрессору и оккупированной территории использовало крайне неожиданное оружие.

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Оккупанты сетовали на ракеты С-200

В российском минобороны сообщили, что 9 июля Украина якобы попыталась атаковать Крым, Ростовскую и Калужскую области. И что для этого якобы использовали ракеты С-200, которые из формата "земля – воздух" превратили в "земля – земля".

Уже доложили об успеваемости работы как ПВО, так и РЭБ. Мол, две ракеты С-200 уничтожила противовоздушная оборона, а еще две – отразила РЭБ. Также отчитались, что жертв и разрушений нет.

Если точнее, то две ракеты, якобы уничтоженные ПВО, летели на Крымский мост и аэродром. А те две ракеты, которые якобы отразила РЭБ, должны были попасть в аэродром "Шайковка", откуда взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Интересно, что во время докладов Герасимов и его подчиненные были очень безэмоциональны. То ли они откровенно врут об успешной работе ПВО и РЭБ, то ли они уже устали накладывать вермишели на уши россиян. И их уже самих тошнит от выдумок о том, что Украина якобы их атакует. Удивительно, что в этот раз они не упомянули Strom Shadow, которые оккупанты якобы "умело перехватывают".

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