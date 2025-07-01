Укр Рус
24 Канал Новости Украины Дети и мамы с колясками бегут в укрытие: трогательное видео, снятое во время тревоги в Киеве
3 июля, 21:26
1

Дети и мамы с колясками бегут в укрытие: трогательное видео, снятое во время тревоги в Киеве

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Вечером 3 июля Россия атаковала Киев ударными беспилотниками, из-за работы ПВО раздались взрывы.
  • В сети показали, как жители и гости столицы, в частности дети и матери с колясками, бежали прятаться в укрытие.

Вечером четверга, 3 июля, Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками – взрывы прогремели в Киеве. От опасности жители столицы, в частности дети и матери с колясками, прятались в укрытиях.

Трогательное видео опубликовал "Телеграф", передает 24 Канал. В городе работала ПВО.

Смотрите также Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": под угрозой Киев и ряд других областей

Воздушная тревога в Киеве

Воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА в столице объявили в 20:00. Вскоре в городе прогремели взрывы, причиной которых стала работа сил ПВО.

Обломки дрона упали на открытой территории в Соломенском районе. В КГВА призвали жителей и гостей города оставаться в укрытиях до отбоя.

Дети и мамы с колясками бегут в укрытие: смотрите видео

 

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, перед этим воздушная тревога в Киеве длилась с 17:16 до 19:24. Ее также объявляли из-за российских дронов.