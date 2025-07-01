Дети и мамы с колясками бегут в укрытие: трогательное видео, снятое во время тревоги в Киеве
- Вечером 3 июля Россия атаковала Киев ударными беспилотниками, из-за работы ПВО раздались взрывы.
- В сети показали, как жители и гости столицы, в частности дети и матери с колясками, бежали прятаться в укрытие.
Вечером четверга, 3 июля, Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками – взрывы прогремели в Киеве. От опасности жители столицы, в частности дети и матери с колясками, прятались в укрытиях.
Трогательное видео опубликовал "Телеграф", передает 24 Канал. В городе работала ПВО.
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Воздушная тревога в Киеве
Воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА в столице объявили в 20:00. Вскоре в городе прогремели взрывы, причиной которых стала работа сил ПВО.
Обломки дрона упали на открытой территории в Соломенском районе. В КГВА призвали жителей и гостей города оставаться в укрытиях до отбоя.
Дети и мамы с колясками бегут в укрытие: смотрите видео
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Напомним, перед этим воздушная тревога в Киеве длилась с 17:16 до 19:24. Ее также объявляли из-за российских дронов.