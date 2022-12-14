Страна-террорист снова целилась в критическую инфраструктуру области и столицы. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Новые детали атаки Киевской области

По словам Кулебы, в регионе прилетов нет – только последствия успешной работы ПВО. Сейчас службы приступили к выявлению мест падения сбитых "Шахидов".

Имеем один поврежденный обломками дрона частный дом. К счастью, без пострадавших,

– рассказал глава региона.

Важно! Если вы обнаружили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему. Звоните по номерам 101 или 102.

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