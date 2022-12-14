Країна-терористка знову цілилась у критичну інфраструктуру області та столиці. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

До теми Пишаюся ППО, – Зеленський відреагував на атаку на Київ і область

Нові деталі атаки Київщини

За словами Кулеби, у регіоні прильотів немає – лише наслідки успішної роботи ППО. Наразі служби приступили до виявлення місць падіння збитих "Шахідів".

Маємо один пошкоджений уламками дрона приватний будинок. На щастя, без постраждалих,
– розповів очільник регіону.

Що відомо про атаку окупантів на Київщині

  • Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, а в селі Вишневе – приватний будинок.
  • На щастя, внаслідок падіння уламка від дрона в Києві люди не постраждали.
  • Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківський район столиці).
  • У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ударні безпілотники летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.
  • На атаку Київщини відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував захисникам нашого неба за успішну роботу.
  • Збитий ворожий "Шахід" виявили в одному із районів Київщини. Відповідні фото показав начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.