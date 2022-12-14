Країна-терористка знову цілилась у критичну інфраструктуру області та столиці. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

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Нові деталі атаки Київщини

За словами Кулеби, у регіоні прильотів немає – лише наслідки успішної роботи ППО. Наразі служби приступили до виявлення місць падіння збитих "Шахідів".

Маємо один пошкоджений уламками дрона приватний будинок. На щастя, без постраждалих,

– розповів очільник регіону.

Важливо! Якщо ви знайшли підозрілий предмет, не наближайтеся до нього. Телефонуйте за номерами 101 або 102.

Що відомо про атаку окупантів на Київщині