Как отметили в Киевской ОВА, взрывы в течение дня могут услышать жители Белоцерковского, Бучанского и Вышгородского районов. Они могут раздаваться с утра и до обеда.
Читайте также В Харькове появилось огромное кладбище боеприпасов, которыми Россия бомбила город: жуткие фото
Взрывы будут раздаваться на месторождении гранитов
В ОВА сообщили, что с 09:00 до 16:00 будут проводить взрывные работы. Локацией будет Ольшаницкое месторождение гранитов. Сами взрывы связаны с технологическими процессами, поэтому беспокоиться не стоит.
Что касается Бучанского и Вышгородского районов, то там взрывы связаны с работами саперов. Они будут заниматься плановым уничтожением взрывоопасных предметов.
Просим жителей области сохранять спокойствие и взвешенность,
– отмечают в ведомстве.
Следовательно, эти взрывы не связаны с ракетными ударами или атаками дронов. Если же в Киевской области объявят воздушную тревогу, то мы призываем не игнорировать ее. В этом случае взрывы, которые тоже могут прогреметь, будут уже не планируемыми. Так что не рискуйте собственной жизнью.
Разминирование в Украине продолжается
- К сожалению, оккупанты оставили после себя чрезвычайно большое количество взрывоопасных устройств. И их изо всех сил пытаются обнаружить и обезвредить саперы. К сожалению, не всегда это удается сделать. Так что враг продолжает сеять смерть даже там, откуда его уже прогнали.
- Так, на Харьковщине накануне из-за взрыва мины получил ранения один человек. Речь идет о 62-летнем мужчине, который взорвался в Изюмском районе. Ранее неподалеку от Казачьей Лопани взорвалась пенсионерка, занимавшаяся выпасом коз.
- Недавно взорвалась также очередная бригада саперов из Луганской области. Известно об одном погибшем. Еще восемь пиротехников получили ранения.
- Напомним, что за донаты удалось приобрести самую мощную машину для разминирования Armtrac 400. Она уже работает в Харьковской области, помогая обезвреживать взрывоопасные предметы.
- Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, обошлась машина в 18 миллионов гривен. На ее покупку были направлены средства, собранные через программу UNITED24.
Достойно внимания – какие потери понесла Россия по состоянию на 28 октября: смотрите видео