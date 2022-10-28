Как отметили в Киевской ОВА, взрывы в течение дня могут услышать жители Белоцерковского, Бучанского и Вышгородского районов. Они могут раздаваться с утра и до обеда.

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Взрывы будут раздаваться на месторождении гранитов

В ОВА сообщили, что с 09:00 до 16:00 будут проводить взрывные работы. Локацией будет Ольшаницкое месторождение гранитов. Сами взрывы связаны с технологическими процессами, поэтому беспокоиться не стоит.

Что касается Бучанского и Вышгородского районов, то там взрывы связаны с работами саперов. Они будут заниматься плановым уничтожением взрывоопасных предметов.

Просим жителей области сохранять спокойствие и взвешенность,

– отмечают в ведомстве.

Следовательно, эти взрывы не связаны с ракетными ударами или атаками дронов. Если же в Киевской области объявят воздушную тревогу, то мы призываем не игнорировать ее. В этом случае взрывы, которые тоже могут прогреметь, будут уже не планируемыми. Так что не рискуйте собственной жизнью.

Разминирование в Украине продолжается

К сожалению, оккупанты оставили после себя чрезвычайно большое количество взрывоопасных устройств. И их изо всех сил пытаются обнаружить и обезвредить саперы. К сожалению, не всегда это удается сделать. Так что враг продолжает сеять смерть даже там, откуда его уже прогнали.

Так, на Харьковщине накануне из-за взрыва мины получил ранения один человек. Речь идет о 62-летнем мужчине, который взорвался в Изюмском районе. Ранее неподалеку от Казачьей Лопани взорвалась пенсионерка, занимавшаяся выпасом коз.

Недавно взорвалась также очередная бригада саперов из Луганской области. Известно об одном погибшем. Еще восемь пиротехников получили ранения.

Напомним, что за донаты удалось приобрести самую мощную машину для разминирования Armtrac 400. Она уже работает в Харьковской области, помогая обезвреживать взрывоопасные предметы.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, обошлась машина в 18 миллионов гривен. На ее покупку были направлены средства, собранные через программу UNITED24.

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