Як зазначили у Київській ОВА, вибухи упродовж дня можуть почути мешканці Білоцерківського, Бучанського та Вишгородського районів. Вони можуть лунати з ранку і до обіду.
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Вибухи лунатимуть на родовищі гранітів
В ОВА повідомили, що з 09:00 по 16:00 проводитимуть вибухові роботи. Локацією буде Ольшаницьке родовище гранітів. Самі вибухи пов'язані з технологічними процесами, тож перейматися не варто.
Що стосується Бучанського та Вишгородського районів, то там вибухи пов'язані з роботами саперів. Вони займатимуться плановим знищенням вибухонебезпечних предметів.
Просимо жителів області зберігати спокій та виваженість,
– наголошують у відомстві.
Отже, ці вибухи не пов'язані з ракетними ударами або атаками дронів. Якщо ж на Київщині оголосять повітряну тривогу, то ми закликаємо не ігнорувати її. У цьому випадку вибухи, які теж можуть пролунати, будуть вже не планованими. Тож не ризикуйте власним життям.
Розміновування в Україні триває
- На жаль, окупанти залишили після себе надзвичайно велику кількість вибухонебезпечних пристроїв. І їх з усіх сил намагаються виявити та знешкодити сапери. На жаль, не завжди вдається це зробити. Тож ворог продовжує сіяти смерть навіть там, звідки його вже прогнали.
- Так, на Харківщині напередодні через вибух міни зазнала поранень одна людина. Мовиться про 62-річного чоловіка, котрий підірвався в Ізюмському районі. Раніше неподалік Козачої Лопані підірвалася пенсіонерка, котра займалася випасом кіз.
- Нещодавно підірвалася також чергова бригада саперів з Луганщини. Відомо про одного загиблого. Ще восьмеро піротехніків зазнали поранень.
- Нагадаємо, що за донати вдалося придбати найпотужнішу машину для розмінування Armtrac 400. Вона вже працює на Харківщині, допомагаючи знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.
- Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, обійшлася машина в 18 мільйонів гривень. На її покупку спрямували кошти, зібрані через програму UNITED24.
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