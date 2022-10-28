Як зазначили у Київській ОВА, вибухи упродовж дня можуть почути мешканці Білоцерківського, Бучанського та Вишгородського районів. Вони можуть лунати з ранку і до обіду.

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Вибухи лунатимуть на родовищі гранітів

В ОВА повідомили, що з 09:00 по 16:00 проводитимуть вибухові роботи. Локацією буде Ольшаницьке родовище гранітів. Самі вибухи пов'язані з технологічними процесами, тож перейматися не варто.

Що стосується Бучанського та Вишгородського районів, то там вибухи пов'язані з роботами саперів. Вони займатимуться плановим знищенням вибухонебезпечних предметів.

Просимо жителів області зберігати спокій та виваженість,

– наголошують у відомстві.

Отже, ці вибухи не пов'язані з ракетними ударами або атаками дронів. Якщо ж на Київщині оголосять повітряну тривогу, то ми закликаємо не ігнорувати її. У цьому випадку вибухи, які теж можуть пролунати, будуть вже не планованими. Тож не ризикуйте власним життям.

Розміновування в Україні триває

На жаль, окупанти залишили після себе надзвичайно велику кількість вибухонебезпечних пристроїв. І їх з усіх сил намагаються виявити та знешкодити сапери. На жаль, не завжди вдається це зробити. Тож ворог продовжує сіяти смерть навіть там, звідки його вже прогнали.

Так, на Харківщині напередодні через вибух міни зазнала поранень одна людина. Мовиться про 62-річного чоловіка, котрий підірвався в Ізюмському районі. Раніше неподалік Козачої Лопані підірвалася пенсіонерка, котра займалася випасом кіз.

Нещодавно підірвалася також чергова бригада саперів з Луганщини. Відомо про одного загиблого. Ще восьмеро піротехніків зазнали поранень.

Нагадаємо, що за донати вдалося придбати найпотужнішу машину для розмінування Armtrac 400. Вона вже працює на Харківщині, допомагаючи знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, обійшлася машина в 18 мільйонів гривень. На її покупку спрямували кошти, зібрані через програму UNITED24.

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