Кривой Рог под атакой баллистики: в городе раздаются взрывы

Днем, 22 января, Кривой Рог попал под атаку баллистики. В городе прогремели взрывы.

Последствия атаки уточняются. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

По словам Вилкула, в городе объявлена воздушная тревога из-за атаки оккупантов баллистическими ракетами. В 11:12 в Кривом Роге прогремели взрывы.

За несколько минут до этого, Воздушные силы сообщили о том, что с Юга существует угроза применения баллистики. Впоследствии, защитники неба написали, что ракета летит на Кривой Рог.

До атаки баллистики Кривой Рог более 10 часов находился под атакой дронов. Частично разрушен частный дом, возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Ранения получила 70-летняя женщина, которой оказали всю необходимую помощь.

Что известно о последствиях ночной атаки на регионы Украины?