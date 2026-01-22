Укр Рус
22 января, 11:22
Кривой Рог под атакой баллистики: в городе раздаются взрывы

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Кривой Рог подвергся атаке баллистическими ракетами, взрывы прогремели в 11:12.
  • До атаки баллистики город более 10 часов находился под атакой дронов, частично разрушен частный дом, ранена 70-летняя женщина.

Днем, 22 января, Кривой Рог попал под атаку баллистики. В городе прогремели взрывы.

Последствия атаки уточняются. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

По словам Вилкула, в городе объявлена воздушная тревога из-за атаки оккупантов баллистическими ракетами. В 11:12 в Кривом Роге прогремели взрывы.

За несколько минут до этого, Воздушные силы сообщили о том, что с Юга существует угроза применения баллистики. Впоследствии, защитники неба написали, что ракета летит на Кривой Рог.

До атаки баллистики Кривой Рог более 10 часов находился под атакой дронов. Частично разрушен частный дом, возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Ранения получила 70-летняя женщина, которой оказали всю необходимую помощь.

Что известно о последствиях ночной атаки на регионы Украины? 

  • Российские дроны атаковали несколько общин Днепропетровской области. В Павлограде повреждены дома и автомобили, в Васильковской общине и Кривом Роге есть раненые, а Никопольский район атаковали FPV-дроны. 

  • Российские войска атаковали торговый центр "Эпицентр" в Запорожье, повреждена кровля здания. Обстрел также затронул частный сектор, где повреждены жилые дома и есть раненый. 

  • Оккупанты также обстреляли Одесскую область. В Одессе вражеский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без дальнейшей детонации. Повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили. Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди них – 8 детей.