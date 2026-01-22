Кривой Рог под атакой баллистики: в городе раздаются взрывы
- Кривой Рог подвергся атаке баллистическими ракетами, взрывы прогремели в 11:12.
- До атаки баллистики город более 10 часов находился под атакой дронов, частично разрушен частный дом, ранена 70-летняя женщина.
Днем, 22 января, Кривой Рог попал под атаку баллистики. В городе прогремели взрывы.
Последствия атаки уточняются. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
Смотрите также Террор не прекращается, есть попадания: как ночью отработала ПВО по российским целям
Что известно о взрывах в Кривом Роге?
По словам Вилкула, в городе объявлена воздушная тревога из-за атаки оккупантов баллистическими ракетами. В 11:12 в Кривом Роге прогремели взрывы.
За несколько минут до этого, Воздушные силы сообщили о том, что с Юга существует угроза применения баллистики. Впоследствии, защитники неба написали, что ракета летит на Кривой Рог.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
До атаки баллистики Кривой Рог более 10 часов находился под атакой дронов. Частично разрушен частный дом, возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Ранения получила 70-летняя женщина, которой оказали всю необходимую помощь.
Что известно о последствиях ночной атаки на регионы Украины?
Российские дроны атаковали несколько общин Днепропетровской области. В Павлограде повреждены дома и автомобили, в Васильковской общине и Кривом Роге есть раненые, а Никопольский район атаковали FPV-дроны.
Российские войска атаковали торговый центр "Эпицентр" в Запорожье, повреждена кровля здания. Обстрел также затронул частный сектор, где повреждены жилые дома и есть раненый.
Оккупанты также обстреляли Одесскую область. В Одессе вражеский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без дальнейшей детонации. Повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили. Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди них – 8 детей.