Во время эфира с Марком Фейгиным советник Офиса Президента Алексей Арестович предположил, каким может быть ответ Путина на взрывы Крымского моста. Размышления его, конечно, были связаны с возможным ядерным ударом.

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Куда Путин может нанести удар

По словам Арестовича, он вполне себе представляет, что Россия может атаковать ТЭЦ. Но есть одно "но"... И оно касается отсутствия договоренностей в самой стране-агрессоре, в частности, в информационном пространстве.

Арестович предположил, что оккупанты действительно могут применить ядерное оружие. Но его заинтересовал вопрос того, как враг будет подавать удар. Ведь внутри страны начнут продолжаться дискуссии по этому поводу.

Они не могут подать взрыв на мосту. Как тогда будут подавать применение ядерного оружия?

– добавил Арестович, намекая на разные версии со стороны Кремля.

По словам советника ОП, в самой России резко изменился вектор приложения усилий. Да и предмет внимания в стране-агрессоре теперь тоже другой. Теперь в поле зрения не ситуация на фронте, а разборка внутри самого государства.

Как взрывы на Крымском мосту повлияют на Путина

Неудивительно, что в России не могут похвастаться молниеносной реакцией на взрывы Крымского моста. Как отмечают обозреватели, эта ситуация заставляет принимать диктатора из Кремля ряд решений. Большинство из которых, отмечают они, – быстрые и болезненные. А хуже всего то, что они могут поколебать его образ сильного и непобедимого вождя нации.

Кроме того, главе России придется предстать перед сложным выбором. Путин либо уступает свои имперские амбиции и сохраняет хоть какие-то достижения. Или же он бросает все свои резервы на то, чтобы хоть чего-то нового, но достичь на поле битвы.

Если проще, то он или пытается оградить полуостров Крым от возможного освобождения. Или перебрасывает на Южное направление еще больше военных, чтобы сделать невозможным деоккупацию как Херсонской области, так и полуострова.

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