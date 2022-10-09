Під час ефіру з Марком Фейгіним радник Офісу Президента Олексій Арестович припустив, якою може бути відповідь Путіна на вибухи Кримського моста. Міркування його, ясна річ, були пов'язані з можливим ядерним ударом.

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Куди Путін може завдати удару

За словами Арестовича, він цілком собі уявляє, що Росія може атакувати ТЕЦ. Але є одне "але"... І воно стосується відсутності домовленостей у самій країні-агресорці, зокрема в інформаційному просторі.

Арестович припустив, що окупанти дійсно можуть застосувати ядерну зброю. Але його зацікавило саме питання того, як ворог подаватиме удар. Адже всередині країни почнуть точитися дискусії стосовно цього.

Вони не можуть подати вибух на мосту. Як тоді подаватимуть застосування ядерної зброї?,

– додав Арестович, натякаючи на різні версії з боку Кремля.

За словами радника ОП, у самій Росії різко змінився вектор докладання зусиль. Та й предмет уваги у країні-агресорці тепер теж інший. Тепер у полі зору не ситуація на фронті, а розбирання всередині самої держави.

Як вибухи на Кримському мосту вплинуть на Путіна

Не дивно, що в Росії не можуть похизуватися блискавичною реакцією на вибухи Кримського мосту. Як зазначають оглядачі, ця ситуація змушує ухвалювати диктатора з Кремля низку рішень. Більшість з яких, наголошують вони, – швидкі та болісні. А найгірше те, що вони можуть похитнути його образ сильного та непереможного вождя нації.

Крім того, главі Росії доведеться постати перед складним вибором. Путін або поступається своїми імперськими амбіціями та зберігає бодай якісь здобутки. Або ж він кидає усі свої резерви на те, щоб бодай чогось нового, але досягнути на полі битви.

Якщо простіше, то він або намагається захистити півострів Крим від можливого звільнення. Або перекидає на Південний напрямок ще більше військових, щоб унеможливити деокупацію як Херсонської області, так і півострова.

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