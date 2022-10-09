Повреждение Крымского моста повлияет на способность России поддерживать силы на юге, – разведка

Взрывы на Крымском мосту 8 октября изрядно взбудоражили общество. И пока в Украине радовались уничтожению незаконного объекта, в России получили очередную причину для головной боли.

Контрнаступление ВСУ набирает бешеные обороты. А разрушения Крымского моста только играют нам на руку. В этом также убеждены в британской разведке.

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На юге в оккупантов будут проблемы

Для нас не столь важно разрушение автодороги, как железнодорожного полотна. И хотя точно неизвестно, в каком оно состоянии, пропускная способность все равно будет ниже. А это значит, что враг испытает очередные трудности с поддержкой своих войск на юге Украины.

В разведке напомнили, что железнодорожное полотно для грузовых перевозок было открыто в июне 2020 года. И именно эта линия сыграла ключевую роль в опрокидывании тяжелой военной техники на Южный фронт во время полномасштабного вторжения.

Крымский мост был ценен Путину

Поэтому в ведомстве не исключают, что взрывы на Крымском мосту изрядно задевают Путина. Особенно в свете того, что такой "подарок" он получил спустя несколько часов после празднования своего жалкого 70-летия.

Добавим, что сам мост символичен для диктатора из Кремля, потому что:

он сам спонсировал его и присутствовал на открытии;

подрядчиком строительства переправы был его друг детства Аркадий Ротенберг.

Вишенкой на торте немощности России стали заверения бывшего охранника Путина. Виктор Золатов, теперь командующий Нацгвардией страны-агрессора, публично заявлял, что мосту ничего не угрожает. Мол, его надежно защищают и из земли, и из воды, и даже из космоса.

Но реальность показала, что банальная халатность россиян, если верить версии о взрыве грузовика, таки одержала верх. Транспортное средство не проверили, поэтому оно спокойно проехало по мосту, выполнив свой взрывной вояж.

Напомним, что утром 8 октября раздались взрывы в районе Крымского моста.

Сначала сообщалось о том, что горят цистерны с топливом на железнодорожной линии.

Вскоре поступила информация о пониженной проезжей части, элементы которой пошли ко дну.

А еще позже стало известно, что взрывы на Крымском мосту повлекли за собой не прилеты, а взрыв грузовика, щедро начиненного взрывчаткой.

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