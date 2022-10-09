Как крымчане и россияне на полуострове отреагировали на взрывы Крымского моста

Взрывы на Крымском мосту изрядно испугали российских оккупантов. А проукраинское население сейчас в прекрасном настроении.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник и соучредитель общественной организации Крым SOS Алим Алиев. Ему вчера написали множество сообщений – проукраинские жители сейчас в очень хорошем настроении.

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В первые часы после взрыва в Крыму были пробки на АЗС – люди пытались как можно быстрее заправиться. По его словам, это как рефлекс. В таких ситуациях жители всегда стараются пополнить запасы.

Я всегда шучу, что часть умных оккупантов, которые заселились в Крыму после 2014 года, уже потихоньку убегают в свои дома в Россию. Те, до кого это достаточно долго доходит, получили еще один триггер, чтобы задуматься о возвращении в Россию,

– отметил Алиев.

Крымский мост для оккупантов – сакральный. Но его тоже можно разрушить

Как отмечает Алиев, Крымский мост для властной верхушки и всех оккупантов имеет сакральное значение. Это символ, который демонстрирует мощность и восстановление их неоимперии. Взрывы на нем – болезненный удар для оккупантов.

Кроме того, мост, на сегодняшний день, – абсолютно военный объект. Снабжение, приезд регулярной армии, переброска оружия происходит именно через него. Оккупанты превратили полуостров в военный плацдарм, откуда уже запустили более 800 ракет на другие территории Украины,

– отметил Алиев.

Он добавил, что местные гауляйтеры явно нервничают. Им ведь точно прилетело за то, что смогли допустить такие вещи. А в российских соцсетях люди не могут понять, как вообще Россия допустила взрывы на мосту.

Сейчас единственный вариант покинуть полуостров – через Крымский мост в Россию. Оккупанты говорили, что запустили паромные переправы.

Я думаю, что они попытаются восстановить движение и бросят все ресурсы, чтобы это произошло. Это о символах. Но символы рушатся,

– подчеркнул Алиев.

Алиев о настроениях в Крыму после взрывов на мосту: смотрите видео

Взрывы на Крымском мосту: коротко