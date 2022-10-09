Про це 24 каналу розповів правозахисник та співзасновник громадської організації КримSOS Алім Алієв. Йому вчора написали безліч повідомлень – проукраїнські мешканці зараз в дуже хорошому настрої.

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В перші години після вибуху у Криму були затори до АЗС – люди намагалися якнайшвидше заправитися. За його словами, це як рефлекс. В таких ситуаціях мешканці завжди намагаються поповнити власні запаси.

Я завжди жартую, що частина розумних окупантів, які заселилися в Криму після 2014 року, вже потихеньку тікають до своїх домів в Росію. Ті, до кого це достатньо довго доходить, отримали ще один тригер, щоб задуматися над поверненням в Росію,

– зазначив Алієв.

Кримський міст для окупантів – сакральний. Але його теж можна зруйнувати

Як наголошує Алієв, Кримський міст для владної верхівки та усіх окупантів має сакральне значення. Це символ, який нібито демонструє потужність та відновлення їхньої неоімперії. Вибухи на ньому – болючий удар для окупантів.

Крім того, міст, на сьогодні, – абсолютно військовий об'єкт. Постачання, приїзд регулярної армії, перекидання зброї відбувається саме через нього. Окупанти перетворили півострів на військовий плацдарм, звідки вже запустили понад 800 ракет на інші території України,

– зазначив Алієв.

Він додав, що місцеві гауляйтери явно нервують. Адже їм точно прилетіло за те, що змогли допустити такі речі. А в російських соцмережах люди не можуть усвідомити, як взагалі Росія допустила вибухи на мосту.

Зараз єдиний варіант покинути півострів – через Кримський міст до Росії. Окупанти говорили, що запустили паромні переправи.

Я думаю, що вони спробують відновити рух і кинуть всі ресурси, щоб це сталося. Це про символи. Але символи руйнуються,

– наголосив Алієв.

Алієв про настрої в Криму після вибухів на мосту: дивіться відео

Вибухи на Кримському мосту: коротко