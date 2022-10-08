После взрыва на Крымском мосту россияне начнут бежать

Последствия "хлопка" на Крымском мосту должны существенно ускорить контрнаступление ВСУ. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан. Он считает, что у Украины есть шансы вернуться к международно признанным границам 1991 года еще в этом году.

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Если такой процесс, такая динамика уже началась, то понятны примерные шаги и последующие деяния украинских войск, и можно спрогнозировать и деяния русских войск. Они будут уходить с части территории,

– убежден Свитан.

По его словам, после того, как Украина начала работать по Крымскому мосту, российские военные не будут долго находиться в этом "кармане", которым является пока оккупированный Крым. Да, сухопутные войска будут выходить с территории полуострова, пока у них еще есть топливо и дороги для выхода.

"Дело в том, что мы также можем работать и по Чонгару, и по Перекопу, поэтому, я думаю, в ближайшее время начнется выход россиян из Крыма, пока еще открыт сухопутный перешеек. Поскольку даже приведенные переправы, которые они хотят запустить, не опрокинут ни войска, ни технику, ни гражданских", – объяснил военный эксперт.

Именно поэтому он считает, что скорость выхода россиян из Крыма и Юга Украины существенно усилится, а украинским силам останется жестко работать именно с Донбассом. А если сейчас активизироваться там и начать движение в сторону Донецка, россияне будут убегать в Юг еще быстрее.

Свитан отметил, что у российских военных все-таки должны быть хоть какие-то прогностические способности – они прекрасно понимают, когда "подгорает". Сейчас уже начало "подгорать", поэтому, скорее всего, будет принято правильное решение, по крайней мере, командирами низового звена.

Так что в ближайшее время российские комбаты и комбриги, вероятно, решат сворачивать операцию и по меньшей мере переправляться на левый берег, пока это возможно. А дальше, в зависимости от задач, которые будут стоять, командиры уровня дивизий и выше, начальники секторов будут принимать решения относительно следующих действий.

"Оптимальный вариант с военной точки зрения – россиянам сейчас выйти из Крыма, выйти с Юга Украины и как-то удерживать линию фронта за Донбассом и усиливать свои, российские границы, а не выполнять какие-то наступательные действия", – подчеркнул Свитан.

Это сегодня веха, галочка, с которой начинается новая эпоха, новый этап развития событий в театре военных действий, и, я думаю, сейчас скорость перемен и украинских побед будет нарастать. Я практически уверен, что до конца года мы освободим наши территории до границ 1991 года.

– подытожил военный эксперт.

Роман Свитан о важности повреждения Крымского моста и ближайшем развитии событий: смотрите видео

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