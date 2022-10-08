Після вибуху на Кримському мосту росіяни почнуть втікати

Наслідки "бавовни" на Кримському мосту мають суттєво пришвидшити контрнаступ ЗСУ. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, полковник запасу Роман Світан. Він вважає, що Україна має шанси повернутися до міжнародно визнаних кордонів 1991 року ще цьогоріч.

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Якщо такий процес, така динаміка вже почалася, то зрозумілі приблизні кроки і наступні дії українських військ, і можна спрогнозувати й дії російських військ. Вони будуть йти з частини території,

– переконаний Світан.

За його словами, після того, як Україна почала працювати по Кримському мосту, російські військові не будуть довго перебувати у цій "кишені", якою є поки що окупований Крим. Так, сухопутні війська виходитимуть з території півострова, поки у них ще є паливо і дороги для виходу.

"Річ у тім, що ми також можемо працювати і по Чонгару, і по Перекопу, тому, я думаю, найближчим часом почнеться вихід росіян з Криму, поки ще відкритий сухопутний перешийок. Оскільки навіть наведені переправи, які вони хочуть запустити, не перекинуть ані війська, ані техніку, ані цивільних", – пояснив військовий експерт.

Саме тому він вважає, що швидкість виходу росіян з Криму та Півдня України зараз суттєво посилиться, а українським силам залишиться жорстко працювати саме з Донбасом. А якщо зараз активізуватися там і почати рух у бік Донецька, росіяни втікатимуть в Півдня ще швидше.

Світан зауважив, що у російських військових все-таки мають бути бодай якісь прогностичні здібності – вони прекрасно розуміють, коли "підгоряє". Зараз вже почало "підгоряти", тому скоріш за все, буде прийнято правильне рішення, принаймні командирами низової ланки.

Тож найближчим часом російські комбати і комбриги, ймовірно, вирішать згортати операцію та щонайменше переправлятися на лівий берег, поки це можливо. А далі, залежно від тих завдань, які будуть стояти, командири рівня дивізій та вище, начальники секторів будуть приймати рішення щодо наступних дій.

"Оптимальний варіант з військової точки зору – росіянам зараз вийти з Криму, вийти з Півдня України, і якось утримувати лінію фронту за Донбасом та підсилювати свої, російські кордони, а не виконувати якісь наступальні дії", – підкреслив Світан.

Це сьогодні віха, це галочка, з якої починається нова епоха, новий етап розвитку подій у театрі воєнних дій, і, я думаю, зараз швидкість змін і українських перемог буде наростати. Я практично впевнений, що до кінця року ми звільнимо наші території до кордонів 1991 року,

– підсумував військовий експерт.

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