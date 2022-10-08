Росіяни виправдовують вибухи на Кримському мосту

Очевидно, що росіяни відчайдушно намагаються виправдати вибухи. На їх думку, сьогодні вранці там трапилося все, що можна, але точно не "приліт".

Читайте також Керч, доброго ранку: сильний вибух і пожежа сталися на Кримському мосту

Росіяни шоковані та панікують через вибух на Кримському мосту. У месенджерах і соціальних мережах вони активно обурюються і діляться думками, що ж їм робити після цього всього.

Так, один із росіян обурився тому, що деякі особи переконують, що це був вибух автомобіля, але точно не "приліт" ракет. Він каже, що, звісно, їм доводиться це робити, бо в іншому ж разі треба буде визнати, що їхнє ППО діряве, як і Путін.

Вибухи на Кримському мосту: реакція Росії

У Росії не заперечують вибух на Кримському мосту. Окупанти порушили кримінальну справу та розпочали кримінальне розслідування.

Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай зазначив, що російський диктатор Владімір Путін дуже розлючений, оскільки йому завадили спокійно відсвяткувати День народження.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, вибухи на мосту могли бути вигідними комусь у Росії. Він припустив, що хтось із оточення Путіна прагне зриву мобілізації і хоче розпочати процеси зі зміщення кремлівського диктатора з посади.

До теми – У росіян істерика через Кримський міст: дивіться відео