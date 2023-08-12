В Крыму ночью "что-то бахнуло": движение по Керченскому мосту снова перекрыли

Неспокойной оказалась для захватчиков ночь на 12 августа. На временно оккупированном полуострове Крым прогремели взрывы около 2 ночи.

Как отмечают местные телеграмы, слышали взрывы в Кировском районе. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на них и другие источники.

Читайте также Достигали бы юга Крыма: как ракеты Taurus могут помочь в деоккупации полуострова

Движение по мосту остановили

Также пришло еще одно сообщение. Согласно ему, снова "что-то бахнуло" в Советском районе. Там очевидцы жалуются, что слышали один снаряд.

Сколько бы взрывов оккупанты не слышали, они продолжают играть в любимую игру. Враг еще раз перекрыл для движения автомобилями Крымский мост.

Жалуются оккупанты, что вот уже 40 минут беспилотники летают над Новоозерным. Мол, работает так называемая ПВО.



Взрывы гремят в Новоозерном: смотрите видео

Заметим, что накануне в Крыму был самый настоящий марафон "хлопка". Его 9 августа подвезли по всему полуострову.

"Хлопок" не дает покоя

Известно, что о первых взрывах в Джанкое начали сообщать около 09:40. Тогда рассказывали, что на воздух подняли даже вертолеты.

Тогда рассказывали, что на воздух подняли даже вертолеты. Затем в сеть выложили очередное эпическое видео. На нем можно увидеть, что оккупанты перекрыли движение через Крымский мост

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности,

– заявили пропагандисты.