В Крыму ночью "что-то бахнуло": движение по Керченскому мосту снова перекрыли
Неспокойной оказалась для захватчиков ночь на 12 августа. На временно оккупированном полуострове Крым прогремели взрывы около 2 ночи.
Как отмечают местные телеграмы, слышали взрывы в Кировском районе. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на них и другие источники.
Читайте также Достигали бы юга Крыма: как ракеты Taurus могут помочь в деоккупации полуострова
Движение по мосту остановили
Также пришло еще одно сообщение. Согласно ему, снова "что-то бахнуло" в Советском районе. Там очевидцы жалуются, что слышали один снаряд.
Сколько бы взрывов оккупанты не слышали, они продолжают играть в любимую игру. Враг еще раз перекрыл для движения автомобилями Крымский мост.
Жалуются оккупанты, что вот уже 40 минут беспилотники летают над Новоозерным. Мол, работает так называемая ПВО.
Взрывы гремят в Новоозерном: смотрите видео
Заметим, что накануне в Крыму был самый настоящий марафон "хлопка". Его 9 августа подвезли по всему полуострову.
"Хлопок" не дает покоя
- Известно, что о первых взрывах в Джанкое начали сообщать около 09:40. Тогда рассказывали, что на воздух подняли даже вертолеты.
- Затем в сеть выложили очередное эпическое видео. На нем можно увидеть, что оккупанты перекрыли движение через Крымский мост
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности,
– заявили пропагандисты.
- К тем, кто ехал на мост, обратился автор видео. Он посоветовал оккупантам запастись терпением. А все потому, что на незаконном сооружении образовался огромный затор.
- Это еще не всё. Впоследствии стало известно о взрывах в Евпатории и двух мощных взрывах на Старокрымском полигоне.
- Но это еще не все. Известно и о якобы работе ПВО в Сакском районе города. Следует заметить, что по сети также гуляли фото и видео из Феодосии. Там тоже что-то вспыхнуло в порту.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отреагировал на ситуацию в Крыму. По его словам, у оккупантов усложнение логистики для захватчиков. А на систематические взрывы он отреагировал так: "не туристическое" настроение у россиян.
- Обратим внимание. Крым оккупанты используют как главный логистический хаб. Но события последних дней напоминают врагу, что делать это крайне рискованно.