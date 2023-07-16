Способны на провокации, – в ОК "Юг" прокомментировали ночной "хлопок" в Крыму
Ночью 16 июля во временно оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. В ОК "Юг" уже прокомментировали то, что там произошло на самом деле.
Захватчики вполне способны обеспечивать подобные провокации. Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Причина ночного "хлопка" в Крыму
По словам Гуменюк, очень часто оккупанты не имеют возможности оправдать свои действия. Или наоборот, чтобы убедить население временно оккупированных территорий в том, что они максимально работают над обеспечением их безопасности, захватчики часто создают такую боевую картинку.
Гуменюк подчеркнула, что взрывы в Крыму – это обычные провокации россиян.
В частности, они очень сильно реагируют на сообщения в информационном поле. То есть, увидев такие крепкие заявления главнокомандующего, оккупанты вполне способны обеспечивать подобные провокации,
– считает она.
Взрывы в Севастополе 16 июля: что известно
- Ночью 16 июля было слышно два сильных "хлопка" со стороны Севастопольской бухты.
- Так называемый "губернатор" Развожаев заявил, что силы ПВО и флот якобы отражали "атаку вражеских БПЛА" на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.
- РосСМИ сообщили, что над морем якобы сбили 1 БПЛА и 5 "подавили" РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде.
- Местные жители говорят, что взрывы прогремели настолько мощные, что чуть не выбило окна в домах.