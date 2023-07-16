Способны на провокации, – в ОК "Юг" прокомментировали ночной "хлопок" в Крыму

Ночью 16 июля во временно оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. В ОК "Юг" уже прокомментировали то, что там произошло на самом деле.

Захватчики вполне способны обеспечивать подобные провокации. Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Причина ночного "хлопка" в Крыму

По словам Гуменюк, очень часто оккупанты не имеют возможности оправдать свои действия. Или наоборот, чтобы убедить население временно оккупированных территорий в том, что они максимально работают над обеспечением их безопасности, захватчики часто создают такую боевую картинку.

Гуменюк подчеркнула, что взрывы в Крыму – это обычные провокации россиян.

В частности, они очень сильно реагируют на сообщения в информационном поле. То есть, увидев такие крепкие заявления главнокомандующего, оккупанты вполне способны обеспечивать подобные провокации,

– считает она.

Взрывы в Севастополе 16 июля: что известно