Об этом 24 Каналу рассказал редактор издания Defense Express Олег Катков. По его словам, временно оккупированный Крым сейчас – буквально сплошная военная база для российских оккупантов.

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Много ли в Крыму российских средств ПВО

Как отметил Катков, недавно произошли взрывы вблизи аэродромов Веселое и Октябрьское во временно оккупированном Крыму. Это аэродромы, которые были заброшены еще в 1994 – 1995 годах.

Оккупанты превратили их в базы хранения боеприпасов. А на Октябрьском вообще разместили полевой лагерь. На спутниковых снимках в феврале 2022 года можно было увидеть скопление палаток и военной техники.

Они в целом всю военную инфраструктуру в Крыму увеличили. Дошло все до того, что куда там не запусти ракету или дрон, с большой долей вероятности это попадет в военный объект. Тем более сейчас, когда Крым – это тыловая база оккупантов для их южной группировки,

– заметил Катков.

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Поражение различных складов и перекрытия сопутствующих дорог имеет огромное значение. При этом следует отдавать себе отчет, что в Крыму действительно есть огромное количество как средств ПВО, так и РЭБ.

К примеру, оккупанты существенно перекрыли бухту в Севастополе из-за угрозы от надводных дронов. Они разместили там и заграждения, и завезли значительное количество ЗРК, среди которых есть и "Тор", и "Панцирь". Когда там появляются надводные дроны, то в них летит буквально все, что есть.

Взрывы в Крыму: коротко