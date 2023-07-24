Про це 24 Каналу розповів редактор видання Defense Express Олег Катков. За його словами, тимчасово окупований Крим зараз – буквально суцільна військова база для російських окупантів.

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Чи багато в Криму російських засобів ППО

Як наголосив Катков, нещодавно відбулися вибухи поблизу аеродромів Веселе та Октябрське в тимчасово окупованому Криму. Це – аеродроми, які були закинуті ще в 1994 – 1995 роках.

Окупанти перетворили їх на бази зберігання боєприпасів. А на Октябрському взагалі розмістили польовий табір. На супутникових знимках у лютому 2022 року можна було побачити там скупчення наметів та військової техніки.

Вони загалом усю військову інфраструктуру в Криму збільшили. Дійшло все до того, що куди там не запусти ракету чи дрон, то з великою долею ймовірності це потрапить у військовий об'єкт. Тим паче зараз, коли Крим – це тилова база окупантів для їхнього південного угруповання,

– зауважив Катков.

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Ураження різних складів боєприпасів та перекриття супутніх доріг має величезне значення. При цьому варто усвідомлювати, що в Криму дійсно є величезна кількість як засобів ППО, так і РЕБ.

До прикладу, окупанти суттєво перекрили бухту в Севастополі через загрозу від надводних дронів. Вони розмістили там і загородження, і стягнули значну кількість ЗРК, серед яких є і "Тор", і "Панцир". Коли там з'являються надводні дрони, то в них летить буквально все, що тільки є.

Вибухи в Криму: коротко