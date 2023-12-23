В Крыму утром раздавались взрывы: на Керченском мосту применяли дымовую завесу
Утром 23 декабря в оккупированном Крыму было очень неспокойно. Местные паблики сообщали о звуках пуска ракет ПВО и перекрытом Крымском мосте.
Россияне даже применили дымовую завесу, чтобы спасти Керченский мост от чего-то "неизвестного". Последствия атаки на полуостров оккупанты не комментировали.
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Переполох в Крыму
В оккупированном Крыму 23 декабря была объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью. Сообщается, что из района села Яркое Джанкойского района производили пуски ракет противовоздушной обороны. Громкий звук слышали в окрестностях и самом Джанкое. Шумно было также у Черноморского и Красноперекопска.
Также во время угрозы оккупанты уже классически перекрыли движение по Крымскому мосту для автомобильного транспорта. Также мониторинговые каналы сообщают, что во время тревоги проход судов под мостом также был закрыт. Кроме этого Керченский мост укрыли дымовым занавесом.
Официально российские оккупационные власти ситуацию не комментировали. О последствиях переполоха в Крыму нет информации.
Ситуация в Крыму: последние новости
- Министр обороны Рустем Умеров уверен, что Украина сможет освободить временно оккупированный Крым. Полуостров будет деоккупирован – это стратегическая цель, однако точных прогнозов по дате не будет.
- Россияне продолжают использовать Крымский мост, однако не так интенсивно, как раньше. Оккупанты до сих пор не восстановили его после атак и мощных штормов. Россияне не рассчитывали на такую ситуацию при его проектировании.
- Последний раз Керченский мост перекрывали два дня до этого – 21 декабря. В крымских телеграм-каналах оккупанты заявили одновременно и якобы о "ракетной опасности", и "атаке беспилотников".