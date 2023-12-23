В Крыму утром раздавались взрывы: на Керченском мосту применяли дымовую завесу

Утром 23 декабря в оккупированном Крыму было очень неспокойно. Местные паблики сообщали о звуках пуска ракет ПВО и перекрытом Крымском мосте.

Россияне даже применили дымовую завесу, чтобы спасти Керченский мост от чего-то "неизвестного". Последствия атаки на полуостров оккупанты не комментировали.

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Переполох в Крыму

В оккупированном Крыму 23 декабря была объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью. Сообщается, что из района села Яркое Джанкойского района производили пуски ракет противовоздушной обороны. Громкий звук слышали в окрестностях и самом Джанкое. Шумно было также у Черноморского и Красноперекопска.

Также во время угрозы оккупанты уже классически перекрыли движение по Крымскому мосту для автомобильного транспорта. Также мониторинговые каналы сообщают, что во время тревоги проход судов под мостом также был закрыт. Кроме этого Керченский мост укрыли дымовым занавесом.

Над Крымским мостом фиксировали дымовой занавес / Крымский ветер

Официально российские оккупационные власти ситуацию не комментировали. О последствиях переполоха в Крыму нет информации.

Ситуация в Крыму: последние новости