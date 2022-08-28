После "хлопка" в Крыму загорелась территория "брошенной" воинской части

В Крыму 28 августа снова слышали взрывы. После этого вспыхнул пожар на территории якобы заброшенной воинской части.

"Хлопок" случился возле мыса Фиолент. Оккупанты традиционно говорили, что это была работа систем ПВО, сообщает 24 канал.

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После взрывов возле мыса вспыхнул пожар

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев рассказал, что в садовом обществе Муссон вспыхнул пожар в одноэтажном деревянном здании. Пламя распространилось на 150 квадратных метров.

По словам развожаева, пожар произошел на территории якобы "брошенной" воинской части.

Это не связано с работой ПВО. На месте работают пожарные, в причинах возгорания разберутся,

– добавил оккупационный "губернатор".

Обратите внимание, что в том же месте слышали мощные взрывы. По словам местных жителей, их было по меньшей мере 10.

Позже в местных телеграм-каналах сообщили, что там упала противокорабельная ракета "Оникс", которую оккупанты выпустили по материковой части Украины. Вскоре возле мыса начался пожар.

"Определить, где именно горит сложно: местность неровная, храма не видно. На наших глазах дым превратился в огонь, огонь поднимается все выше, и пожар, судя по тому, как разрастается зарево, становится все больше", – отметил местный корреспондент.

В свою очередь, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что война – это путь обмана, поэтому следует с осторожностью относиться к словам российских СМИ. Несмотря на это, такая новость не может не радовать.

В Крыму произошел очередной хлопок: видео

После взрывов начался пожар: видео

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