Как показала себя российская ПВО в Крыму: оккупанты жалуются о попадании обломков в дома
Ко временно захваченному россиянами полуострову пришли "хлопки". Оккупационная администрация Крыма традиционно похвасталась работой ПВО и попыталась приуменьшить последствия атаки, однако потерпела неудачу.
В этот четверг, 4 января, во временно оккупированном Крыму было снова громко. Соцсетями распространяются кадры с места событий.
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Что сказали оккупанты
Россиянин Михаил Развожаев, назначенный захватчиками "губернатором" Севастополя, отчитался о якобы сбитии воздушных целей и призвал местных жителей доверять только "официальной" информации от оккупационных властей. Также он сообщил о падении обломка на дом по улице Глухова. Предварительно есть один пострадавший взрослый.
По его словам, часть обломков упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе, а также в районе Федюхиных высот. Представитель оккупационной администрации заявил, что к местам падения обломков выехали спасатели.
Позже он добавил, что обломки рухнули в районе Песочной бухты рядом с жилыми домами, на улице Генерала Жидилова, на набережной Учкуевки. Однако из ракет якобы упала в реку Черная. Развожаев также заявил, что это будто бы была самая массированная атака на Севастополь, которую российская оккупационная армия якобы отразила.
Минобороны государства-террориста тоже прокомментировало "хлопок" во временно оккупированном Крыму. В ведомстве Сергея Шойгу заявили, что российская ПВО якобы сбила 10 ракет.
Что рассказали местные жители
Канал "Крымский ветер" выложил несколько видео с прилетами, опровергающими фейки кремлевской пропаганды, а также поделился интересной информацией.
В Евпатории после прилета произошел пожар: смотрите видео
По предварительным данным от местных жителей, одну ракету оккупанты вроде бы сбили, а вторая могла попасть в российскую военную часть в Юхариной балке в Севастополе. Туда поехали кареты скорой помощи и пожарные.
Последствия "эффективной" работы российской ПВО в Крыму: смотрите видео
Также многие машины медиков вызвали в район села Уютное Сакского района. Кроме этого, сообщается о пожаре в Севастополе в районе мыса Фиолент (по другой версии – в районе высот Кая-Баш под Балаклавой).
Российская ПВО опасна для гражданских
- Недавно в Белгороде российская ракета попала прямо в дом, однако не разорвалась. Опасную находку хозяева обнаружили в детской.
- В этом городе не так давно в результате непрофессиональной работы ПВО были повреждены автомобили и частные дома, а один человек был тяжело ранен. Местные жители забрали часть ракетных обломков в качестве сувениров.
- Напомним, в Белгороде в канун новогодней ночи 24 человека погибли, еще около 111 получили ранения. В тот день Силы обороны били исключительно по военным объектам, которые оккупанты используют для террора Харьковщины и других областей.
- Однако из-за "профессиональной" российской ПВО, которая якобы все традиционно посбивала, были жертвы и раненые среди гражданского населения в результате падения обломков. Также была повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.