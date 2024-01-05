Удар по району сосредоточения россиян, вероятно, привел к десятку погибших и раненых Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что по некоторой информации, среди погибших могли быть высокопоставленные командиры.
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Как можно действовать в Крыму
Сообщалось, что после ударов по полуострову исчезла связь с российским главой генштаба. Однако эти предположения пока не подтверждают. Масштабная атака была в сторону Новороссийска, Евпатории, Новофедоровки. Из-за страха попадания оккупанты 4 января даже закрыли движение по Керченскому мосту.
2024 год – это год Крыма, поэтому нужно начинать уничтожать те мосты, которые связывают Крым с Россией. Это важная морская компонента, которая начинается с Новороссийска, поэтому Новороссийский порт и военные объекты в первую очередь должны быть уничтожены.
– подчеркнул летчик-инструктор.
Он добавил, что это нужно сделать, потому что там обслуживаются российские военные корабли. Следовательно, в этом году весь Черноморский флот может стать в ряд с крейсером "Москва". В украинских сил есть такая возможность.
"С помощью авиации, ракетных комплексов это можно делать. Есть надежда, что такая работа в новом году успешно продолжится", – заметил Роман Свитан.
Взрывы в Крыму 4 января: что известно
- Удары по военным объектам в Крыму 4 января уже назвали самой массовой атакой на оккупированный полуостров. Россияне заявили, что к ним летело 10 ракет и 40 беспилотников. Громко было под Севастополем, Евпаторией. Один из "хлопков" случился на складе с боеприпасами. Также идет сбор доказательств относительно вероятной гибели российских генералов и чиновников.
- В результате атаки серьезно пострадала противовоздушная оборона Крыма, поэтому, наверное, оккупанты начнут массовую передислокацию. Именно полуостров является центром, где россияне собирают все ресурсы, чтобы потом перебрасывать их на другие направления. Если они не смогут защитить свою технику или личный состав на этой территории, то его потеряют.
- Движение "Атеш" сообщило, что в Евпатории удар ВСУ пришелся по части связи оккупантов. Также партизаны предоставили кадры, которые это подтверждают. На них видно, как горит военная часть россиян.