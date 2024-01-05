Удар по району сосредоточения россиян, вероятно, привел к десятку погибших и раненых Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что по некоторой информации, среди погибших могли быть высокопоставленные командиры.

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Как можно действовать в Крыму

Сообщалось, что после ударов по полуострову исчезла связь с российским главой генштаба. Однако эти предположения пока не подтверждают. Масштабная атака была в сторону Новороссийска, Евпатории, Новофедоровки. Из-за страха попадания оккупанты 4 января даже закрыли движение по Керченскому мосту.

2024 год – это год Крыма, поэтому нужно начинать уничтожать те мосты, которые связывают Крым с Россией. Это важная морская компонента, которая начинается с Новороссийска, поэтому Новороссийский порт и военные объекты в первую очередь должны быть уничтожены.

– подчеркнул летчик-инструктор.

Он добавил, что это нужно сделать, потому что там обслуживаются российские военные корабли. Следовательно, в этом году весь Черноморский флот может стать в ряд с крейсером "Москва". В украинских сил есть такая возможность.

"С помощью авиации, ракетных комплексов это можно делать. Есть надежда, что такая работа в новом году успешно продолжится", – заметил Роман Свитан.

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