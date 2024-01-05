Удар по району зосередження росіян, ймовірно, призвів до десятка загиблих і поранених. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що за деякою інформацією, серед загиблих могли бути високопоставлені командири.
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Як можна діяти у Криму
Повідомлялося, що після ударів по півострову зник зв'язок із російським очільником генштабу. Однак ці здогадки поки не мають підтвердження. Масштабна атака була в бік Новоросійська, Євпаторії, Новофедорівки. Через страх влучання окупанти 4 січня навіть закрили рух Керченським мостом.
2024 рік – це рік Криму, тому треба починати знищувати ті мости, які пов'язують Крим з Росією. Це важлива морська компонента, яка починається з Новоросійська, тому Новоросійський порт і військові об'єкти найперше мають бути знищеними,
– наголосив льотчик-інструктор.
Він додав, що це потрібно зробити, адже там обслуговуються російські військові кораблі. Відтак цього року весь Чорноморський флот має змогу стати в ряд з крейсером "Москва". Українські сили мають таку можливість.
"З допомогою авіації, ракетних комплексів це можна робити. Є надія, що така робота у новому році успішно продовжиться", – зауважив Роман Світан.
Вибухи у Криму 4 січня: що відомо
- Удари по військових об'єктах у Криму 4 січня вже назвали наймасовішою атакою на окупований півострів. Росіяни заявили, що до них летіло 10 ракет та 40 безпілотників. Гучно було під Севастополем, Євпаторією. Одна із "бавовн" трапилась на складі з боєприпасами. Також триває збір доказів щодо ймовірної загибелі російських генералів і високопосадовців.
- Внаслідок атаки серйозно постраждала протиповітряна оборона Криму, тому, напевно, окупанти почнуть масову передислокацію. Саме півострів є центром, де росіяни збирають всі ресурси, щоб потім перекидати їх на інші напрямки. Якщо вони не зможуть захистити на цій території свою техніку чи особовий склад, то його втратять.
- Рух "Атеш" повідомив, що у Євпаторії удар ЗСУ прийшовся по частині зв'язку окупантів. Також партизани надали кадри, які це підтверджують. На них видно, як горить військова частина росіян.