Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що операція в Криму була ретельно спланована Силами оборони. Водночас він зазначив, що льотчики майстерно виконали свою роботу.

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Така атака сталась не вперше

Ігнат відзначив, що наврядчи зможе розповісти більше, ніж вже розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Льотчики зробили те, що роблять завжди – філігранно доправили ракети до свого призначення,

– сказав речник.

За його словами, таку атаку ми бачимо не вперше, адже було ураження штабу Чорноморського флоту Росії та удари по російських кораблях. Юрій Ігнат додав, що окупанти розуміють, що ми можемо їх діставати та маємо для цього зброю. Водночас Україна хоче ще кращу зброю, щоб діставати їх ще далі та потужніше.

Крім цього, 5 січня у Криму також оголошували повітряну тривогу, зокрема, сирени лунали в Севастополі. За словами речника Повітряних сил, хоч окупаційна влада й проводить так зване задимлення, однак диму без вогню не буває. Ігнат додав, що люди там живуть доволі тривожно.

Вибухи в Криму 4 січня