Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что тандем СБУ и ВМС уже в очередной раз демонстрирует отличные результаты. Раньше они и разрушали Крымский мост и уничтожали российские корабли.
Смотрите также Убийца "Москвы" и ракетный суверенитет: почему украинский "Нептун" так ужасает Россию
Что произошло в Саках
Как напомнил Свитан, это уже вторая атака по аэродрому в Саках с начала полномасштабной войны. В прошлом году там также удалось уничтожить или существенно повредить находившуюся на стоянке эскадрилью самолетов.
Сейчас СБУ снова отследила место нахождения личного состава врага и военной техники. Удалось повторить эффективный удар.
Сначала была доразведка. Затем дроны перенасытили коэффициент насыщения системы ПВО. Словом, ослепили ПВО. А "Нептуны" зашли и сделали боевую задачу. Отменили или повредили несколько самолетов,
– заметил Свитан.
Смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала
Также были данные, что на аэродроме удалось уничтожить и личный состав врага. Но пока нет подтверждений этой информации.
Взрывы на аэродроме в Саках: коротко
- Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли удар по врагу на аэродроме в "Саках". Где находится этот объект – смотрите в материале 24 Канала.
- Известно, что там было расположено по меньшей мере 12 боевых самолетов оккупантов. Речь идет о Су-24 и Су-30. Об этом сообщили источники 24 канала в спецслужбах.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заметил, что нельзя говорить, будто российская ПВО слаба. Однако она имеет несовершенства, которыми можно воспользоваться.