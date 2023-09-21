Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что тандем СБУ и ВМС уже в очередной раз демонстрирует отличные результаты. Раньше они и разрушали Крымский мост и уничтожали российские корабли.

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Что произошло в Саках

Как напомнил Свитан, это уже вторая атака по аэродрому в Саках с начала полномасштабной войны. В прошлом году там также удалось уничтожить или существенно повредить находившуюся на стоянке эскадрилью самолетов.

Сейчас СБУ снова отследила место нахождения личного состава врага и военной техники. Удалось повторить эффективный удар.

Сначала была доразведка. Затем дроны перенасытили коэффициент насыщения системы ПВО. Словом, ослепили ПВО. А "Нептуны" зашли и сделали боевую задачу. Отменили или повредили несколько самолетов,

– заметил Свитан.

Смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

Также были данные, что на аэродроме удалось уничтожить и личный состав врага. Но пока нет подтверждений этой информации.

Взрывы на аэродроме в Саках: коротко