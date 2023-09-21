Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що тандем СБУ та ВМС вже в черговий раз демонструє відмінні результати. Раніше вони і руйнували Кримський міст, і знищували російські кораблі.

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Що відбулося в Саках

Як нагадав Світан, це вже друга атака по аеродрому в Саках з початку повномасштабної війни. Минулого року там також вдалося знищити або суттєво пошкодити ескадрилью літаків, яка перебувала на стоянці.

Зараз СБУ знову відстежила місце перебування особового складу ворога та військової техніки. Вдалося повторити ефективний удар.

Спершу була дорозвідка. Потім дрони перенаситили коефіцієнт насичення системи ППО. Словом, засліпили ППО. А "Нептуни" зайшли й зробили бойове завдання. Відмінусували чи пошкодили кілька літаків,

– зауважив Світан.

Дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу

Також були дані, що на аеродромі вдалося знищити й особовий склад ворога. Але наразі немає підтверджень цієї інформації.

Вибухи на аеродромі в Саках: коротко