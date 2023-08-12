Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что это положительная новость. Местные жители сообщали, что слышали бешеные взрывы.

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Российские оккупанты уже давно буквально превратили Крым в базу. Там есть более 100 военных объектов. Поэтому неудивительно, что на полуострове частенько фиксируют разные неопознанные беспилотники.

Сейчас, по разным подсчетам, там есть более сотни военных объектов. И аэродромы, и склады с боеприпасами, и склады с горюче-смазочными материалами,

– заметил Попович.

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Куда могли лететь беспилотники

Как отметил Попович, сообщали, что вблизи поселка Новоозерного расположена автомобильная или ремонтная база. Также была информация, что там может быть размещена именно военная база. В любом случае все это – вполне логичные военные цели.

Надо узнать, как эффективным был этот удар. Безусловно, автобаза – военный объект. Ибо каждый автомобиль может быть использован на фронте. Из Крыма поставляют многое для группировки оккупантов в Запорожской области – и боеприпасы, и горюче-смазочные материалы и другое оборудование,

– рассказал Попович.

Взрывы в Крыму: коротко