Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що це позитивна новина. Місцеві жителі повідомляли, що чули шалені вибухи.
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Російські окупанти вже давно буквально перетворили Крим на базу. Там є більш ніж 100 військових об'єктів. Тому не дивно, що на півострові частенько фіксують різні невпізнані безпілотники.
Зараз, за різними підрахунками, там є понад сотня військових об'єктів. І аеродроми, і склади з боєприпасами, і склади з паливно-мастильними матеріалами,
– зауважив Попович.
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Куди могли летіти безпілотники
Як наголосив Попович, повідомляли, що поблизу селища Новоозерного розташована автомобільна або ж ремонтна база. Також була інформація, що там може бути розміщена саме військова база. У будь-якому випадку усе це – цілком логічні воєнні цілі.
Треба дізнатися, наскільки ефективним був цей удар. Безумовно автобаза – військовий об'єкт. Бо кожен автомобіль може бути використаний на фронті. З Криму постачають багато чого для угруповання окупантів в Запорізькій області – і боєприпаси, і паливно-мастильні матеріали та інше обладнання,
– розповів Попович.
Вибухи в Криму: коротко
- 12 серпня виявилося надзвичайно спекотним днем для російських окупантів в Криму. Вони взагалі повідомляли, що вночі "збили" аж 20 безпілотників.
- Вже в обід 12 серпня в районі Кримського мосту також пролунали вибухи. На фотографіях було видно чорним дим поблизу цього об'єкта.
- Цікаво, що буквально через деякий час поблизу Кримського моста знову було гучно. Пропагандистські ЗМІ повідомляли про щонайменше 8 вибухів.