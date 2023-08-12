Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що це позитивна новина. Місцеві жителі повідомляли, що чули шалені вибухи.

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Російські окупанти вже давно буквально перетворили Крим на базу. Там є більш ніж 100 військових об'єктів. Тому не дивно, що на півострові частенько фіксують різні невпізнані безпілотники.

Зараз, за різними підрахунками, там є понад сотня військових об'єктів. І аеродроми, і склади з боєприпасами, і склади з паливно-мастильними матеріалами,

– зауважив Попович.

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Куди могли летіти безпілотники

Як наголосив Попович, повідомляли, що поблизу селища Новоозерного розташована автомобільна або ж ремонтна база. Також була інформація, що там може бути розміщена саме військова база. У будь-якому випадку усе це – цілком логічні воєнні цілі.

Треба дізнатися, наскільки ефективним був цей удар. Безумовно автобаза – військовий об'єкт. Бо кожен автомобіль може бути використаний на фронті. З Криму постачають багато чого для угруповання окупантів в Запорізькій області – і боєприпаси, і паливно-мастильні матеріали та інше обладнання,

– розповів Попович.

Вибухи в Криму: коротко