В России уже нашли и задержали "виновных" в постоянном "хлопке" в Крыму

Во временно оккупированный Крым регулярно подвозят свежий "хлопок". Захватчики уже даже нашли "виновных" в этом. Они будто сотрудничали с украинскими спецслужбами.

Утром 8 декабря мы рассказывали вам, что в Севастополе раздались взрывы. Тогда местные "власти" сообщали о якобы "атаки дронами". Теперь же россияне отчитались о задержании тех, из-за кого случается "хлопок" на полуострове, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Задержали жителей Севастополя

Как сообщают СМИ, российские правоохранители задержали двух жителей Севастополя. Оккупанты убеждают, что одного из них еще в 2016 году завербовала украинская спецслужба. Поэтому с самого начала так называемой "специальной военной операции" он делился сведениями о том, где расположены объекты минобороны России. Делал это, конечно, за финансовое вознаграждение.

Конечно, из задержания сделали целое шоу. Правоохранители процесс не только сняли на видео, но и выложили в сеть. Не исключаем, что это могла быть очередная игра на публику, которая должна запугать местное население. Мол, такая судьба будет ожидать и других, кто будет сотрудничать с Украиной.

В Севастополе задержали якобы "виновных" в постоянных взрывах: смотрите видео

Захватчики также сообщают о сообщнике мужчины, которого ему якобы удалось завербовать по заданию кураторов. Он также занимался сбором информации о расположении объектов фсб. Соответствующими данными он делился с помощью мессенджера WhatsApp.

Что там по взрывах в Севастополе и Белгороде

Вот, например, в Севастополе с утра местные сообщали о звуках взрывов. Их слышали около 6:50. По имеющимся данным, якобы работала ПВО. В то же время, так называемый губернатор пожаловался на очередную "атаку дронами".

Более интересна ситуация в Белгородской области. Там в 08:39 сообщили о звуках взрывов. Заметим, что в то же время воздушная тревога звучала в Харьковской области. А это значит, что враг мог выпустить по территории Украины ракету типа С-300, которая упала в Яковлевском районе.

Известно, что в результате вспыхнул масштабный пожар. Дым настолько силен, что виднеется издали. Пользователи сети буквально засыпали местные паблики роликами, на которых можно увидеть его своими глазами.