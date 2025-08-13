В ночь на 13 августа в Краснодарском крае России и временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Вероятно, на этот раз под ударом оказался порт "Кавказ".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крым.Реалии".

Читайте также Минус радиолокационный комплекс: Силы специальных операций уничтожили мощный радар россиян в Крыму

Что известно о взрывах ночью 13 августа?

Этой ночью взрывы раздавались сразу в нескольких районах Крыма, в частности в Керчи.

На другом берегу Керченского пролива, в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае, зафиксирован пожар – это подтверждает спутниковая система NASA FIRMS.

Местные жители также сообщали о взрывах в Джанкойском районе и Феодосии.

Между тем минобороны России заявило о якобы сбитии двух беспилотников над Крымом, двух – над акваторией Азовского моря и еще пяти – над Краснодарским краем.

К слову, в ночь на 13 августа громко было также в Волгоградской области России. По данным СМИ, в направлении местного нефтеперерабатывающего завода двигалось до 20 беспилотников. Часть из них, как утверждают россияне, сбили в области и над южной частью города. Местные власти также сообщили о падении обломков одного из дронов на крышу 16-этажного дома в Тракторозаводском районе на севере города.