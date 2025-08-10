Именно эти установки не могут сбивать беспилотники. Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что оккупанты в Крыму чувствуют угрозу и опасаются повторения операции "Паутины".

Смотрите также "Это просто какой-то караул": яркие кадры пожара на Саратовском НПЗ после дроновой атаки

Какое есть слабое место врага в Крыму?

Дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" успешно поразили 3 РЛС россиян: "Небо-СВУ", "Подлет К-1" и 96Л6Е. По словам бывшего офицера Воздушных сил, эти РЛС предусматривают перехват крупных воздушных целей, но не малозаметных беспилотников.

Поэтому это слабое место. Если мы говорим о РЛС России, россияне имеют проблемы и с теми, которые якобы должны были бы работать и против беспилотников. Яркий пример – наш удар по аэродрому Саваслейка, где стояла РЛС С-400,

– сказал он.

Интересно, что сейчас вокруг Москвы оккупанты строят башни, на которые ставят "Панцири", они тоже должны были бы сбивать дроны. Храпчинский отметил, что "Панцири" плохо работают с земли, но были и случаи, когда они не могли сбить наши беспилотники и с этих башен – ракеты просто пролетали мимо воздушных целей.

Возвращаясь к Крыму, мы работаем над использованием FPV-дронов с морской платформы. Поэтому прибрежье Крыма уязвимо. Ждем новую "Паутину",

– подчеркнул он.

Бывший офицер Воздушных сил добавил, что есть видео, где оккупанты накрывают корабли антидроновими сетками. Они понимают угрозу и боятся, что из контейнеров любого корабля, который будет проплывать возле Крыма, могут вылететь дроны.

Заметим, что подразделение "Призрака" ГУР МО Украины поразило также радиолокационную станцию "Енисей" из комплекса С-500 "Прометей" во временно оккупированном полуострове. Это стало ударом по возможностям системы ПВО российских захватчиков.