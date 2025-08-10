Саме ці установки не можуть збивати безпілотники. Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що окупанти в Криму відчувають загрозу та побоюються повторення операції "Павутини".

Яке є слабке місце ворога у Криму?

Дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" успішно уразили 3 РЛС росіян: "Нєбо-СВУ", "Подльот К-1" та 96Л6Е. За словами колишнього офіцера Повітряних сил, ці РЛС передбачають перехоплення великих повітряних цілей, але не малопомітних безпілотників.

Тому це слабке місце. Якщо ми говоримо за РЛС Росії, росіяни мають проблеми і з тими, які буцімто мали б працювати і проти безпілотників. Яскравий приклад – наш удар по аеродрому Саваслєйка, де стояла РЛС С-400,

– сказав він.

Цікаво, що зараз навколо Москви окупанти будують вежі, на які ставлять "Панцирі", вони теж мали б збивати дрони. Храпчинський зазначив, що "Панцирі" погано працюють з землі, але були й випадки, коли вони не могли збити наші безпілотники та із цих веж – ракети просто пролітали повз повітряних цілей.

Повертаючись до Криму, ми працюємо над використанням FPV-дронів з морської платформи. Тому прибережжя Криму уразливе. Чекаємо на нову "Павутину",

– наголосив він.

Колишній офіцер Повітряних сил додав, що є відео, де окупанти накривають кораблі антидроновими сітками. Вони розуміють загрозу та бояться, що з контейнерів будь-якого корабля, який буде пропливати біля Криму, можуть вилетіти дрони.

Зауважмо, що підрозділ "Примари" ГУР МО України уразив також радіолокаційну станцію "Єнисей" з комплексу С-500 "Прометей" в тимчасово окупованому півострові. Це стало ударом по спроможностях системи ППО російських загарбників.