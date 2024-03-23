Взрывы в Крыму: прилет мог быть по аэродрому "Бельбек" и расположению бригады морской пехоты

Вечер 23 марта во временно оккупированном Крыму начался неспокойно: там объявили тревогу, а сразу в нескольких местах раздаются мощные взрывы. В частности три взрыва прозвучало вблизи аэродрома "Бельбек".

Кроме аэродрома "Бельбек", взрывы раздавались в районе Казачьей бухты и мыса Фиолент. Об этом сообщает ряд местных телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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Россияне включили сигналы воздушной тревоги в воинских частях в Севастополе и Джанкое. Стоит отметить, что в Казачьей бухте располагается 810 бригада морской пехоты России.