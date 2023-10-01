Работа по деоккупации продолжается: каково значение очередных ударов по Крыму

На оккупированном полуострове продолжается сезон "хлопка". Там снова слышали взрыв, движение по Крымскому мосту перекрывали, а утром БПЛА даже долетел до Сочи.

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что целью таких ударов является максимально уничтожить боеспособность российской группировки на территории Крыма. Для этого нужно системно наносить удары по вражеским военным объектам.

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Работа по деоккупации началась

Важным эффектом является не только снижение военного потенциала противника, но и "обескровливание" полуострова с точки зрения логистики и снабжения ресурсов. Они необходимы оккупационным войскам, как на территории Крыма, так и на Юге Украины. Таким образом, мы усиливаем позиции наших Вооруженных Сил, помогаем им освобождать территории, в том числе и на Запорожском направлении.

Мы не только стратегически начинаем работу по подготовке к деоккупации, но и серьезно влияем на боеспособность российской группировки, которая находится на материковой части Украины. Для южной группировки российских войск Крым является логистическим центром притяжения,

– рассказал Тарас Жовтенко.

Поэтому чем больше проблем будет у россиян в Крыму с поставкой ресурсов, тем хуже будет их положение на Юге и тем труднее им обороняться.

Эксперт по международной безопасности объяснил значение ударов по Крыму: смотрите видео

Почему закрывают Крымский мост

Если движение по мосту останавливают даже не из-за непосредственных попаданий по нему, это все равно приводит к остановке в перевозке военных грузов. Оккупационные власти понимают: если в момент попадания на Крымском мосту будут, например, горюче-смазочные материалы или боеприпасы, на этом история незаконно возведенного сооружения закончится.

Россияне, как только чувствуют такую угрозу, сразу останавливают на нем движение. Для нас это хорошая история, потому что так мы создаем перебои со снабжением ресурсов, которые необходимы российским войскам,

– подчеркнул Жовтенко.

По его словам, географию прилетов нужно расширять, а уничтожение российских военных целей на территории России, в частности в приграничных регионах, вполне легально с точки зрения международного права.

Мы не можем лишить россиян логистики, нарушая ее только в пределах Украины. Это нужно делать системно и в приграничных с Украиной регионах, которые враг активно использует, чтобы поддерживать боеспособность своих войск,

– акцентировал эксперт.

Более того, за единичными ударами по Крымскому мосту стоят важные задачи по сбору информации. Таким образом, можно узнать, есть ли на этом направлении российская ПВО, радарные установки, обнаруживают ли они наши беспилотники, если да, то на каком этапе и многое другое. Благодаря этой информации мы можем понять, каким образом нужно работать по тем или иным военным целям.

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